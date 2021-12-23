В Бишкеке проходит фотовыставка "Ты не одна"

В столице прошла персональная фотовыставка журналиста – фотографа Гульжан Турдубаевой под названием "Ты не одна". Она посвящена

женщинам, которые в одиночку воспитывают своих детей.

На мероприятие были приглашены героини фотовыставки. Женщины рассказали свои истории о том, как будучи без средств к существованию, самостоятельно поднимали своих детей, строили карьеру, бизнес.

"Эта фотовыставка призвана показать, с какими проблемами сталкиваются матери-одиночки. Это и финансовые проблемы, поскольку зачастую бывшие мужья не хотят платить алименты. Это и осуждение общества, которое обвиняет женщину в сложившейся ситуации. И в то же время матери-одиночки могут добиться успехов, как наприммер, героини нашей выставки и другие женщины, которые смогли, противостоят серьёзным жизненным испытаниям", - отметили организаторы.

Выставка будет проходить до 24 декабря.