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В Бишкеке проходит фотовыставка "Ты не одна"

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице прошла персональная фотовыставка журналиста – фотографа Гульжан Турдубаевой под названием "Ты не одна". Она посвящена

женщинам, которые в одиночку воспитывают своих детей.

На мероприятие были приглашены героини фотовыставки. Женщины рассказали свои истории о том, как будучи без средств к существованию, самостоятельно поднимали своих детей, строили карьеру, бизнес.

"Эта фотовыставка призвана показать, с какими проблемами сталкиваются матери-одиночки. Это и финансовые проблемы, поскольку зачастую бывшие мужья не хотят платить алименты. Это и осуждение общества, которое обвиняет женщину в сложившейся ситуации. И в то же время матери-одиночки могут добиться успехов, как наприммер, героини нашей выставки и другие женщины, которые смогли, противостоят серьёзным жизненным испытаниям", - отметили организаторы.

Выставка будет проходить до 24 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/411327
Теги:
выставка, фотография, Бишкек
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