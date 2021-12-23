Сменились главы Японского международного сотрудничества JICA в КР

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев принял Нэмото Наоюки по случаю завершения его миссии постоянного представителя Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в КР, а также нового главу офиса JICA Кавамото Хироюки.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в продвижении актуальных вопросов и проектов двустороннего сотрудничества.

Глава МИД высоко отметил деятельность японского агентства JICA в Кыргызстане и выразил признательность его руководству за поддержку и усилия в продвижении социально-экономически значимых проектов с Японией, в реализации которых JICA играет ключевую роль. Была подчеркнута заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем расширении сотрудничества с JICA в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, подготовке кадров, а также развития социальной сферы и инфраструктуры.

Глава МИД КР акцентировал внимание собеседников на важность углубления сотрудничества по новым перспективным направлениям посредством реализации совместных инициатив в сфере цифровизации, зеленой экономики, направленных, прежде всего, на развитие горных регионов и сел республики. В данном контексте, стороны подчеркнули успешное сотрудничество в реализации проекта "Одно село-один продукт" и обозначили приверженность дальнейшему его географическому расширению путем охвата всех регионов Кыргызстана.

Отдельное внимание было уделено вопросу сотрудничества в образовательном секторе и отмечен вклад Японии в развитии человеческих ресурсов, в частности в повышение кадрового потенциала системы государственного и муниципального управления КР посредством обучения госслужащих КР в ВУЗах Японии по программе JDS.

Представители JICA сообщили о дальнейшем намерении продолжить с кыргызской стороной совместную работу и тесную коммуникацию по всем реализуемым и ключевым направлениям, осуществляемой поддержки и деятельности JICA в Кыргызской Республике.

В завершении встречи Министр поблагодарил Нэмото Наоюки за плодотворную работу в качестве постоянного представителя в республике и пожелал успехов вновь назначенному главе представительства Кавамото Хироюки в его предстоящей работе в Кыргызстане.