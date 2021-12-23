История финансиста: как пандемия стала стимулом для открытия бизнеса

Глава консалтинговой компании Айжан Абдылдаева работает в мире цифр 15 лет. Специалист с аналитическим сладом ума прошла путь от офис-менеджера до основателя собственного дела. И продолжает учиться, испытывая неиссякаемую жажду знаний.

У крепкого бизнеса – четыре опоры

К новым знаниям и отработке практических навыков Айжан Абдылдаева стремилась с юных лет. Обучаясь бухучету, анализу и аудиту в Политехе, активная студентка уже на втором курсе начала совмещать учебу с работой.

"Странно получать теоретические знания и не иметь возможности применять их на практике. Зачем терять пять лет жизни, только штудируя книги и слушая лекции, когда за этот срок можно приобрести еще и практический опыт. У меня было так. Будучи студенткой, я присутствовала на деловых переговорах, работала с госорганами, вникала в процедуры проведения аудитов и сдачи налоговых отчетов. К моменту выпуска из вуза из меня получился готовый специалист", - вспоминает Айжан.

На этом предприятии, занимающемся производством и реализацией бутилированной воды, она и осталась после окончания университета. За 10 лет прошла путь от офис-менеджера до главного бухгалтера. После был и другой опыт, в том числе в IT-сфере.

"Управленцам были нужны свежие идеи, трезвый взвешенный взгляд со стороны. Люблю решать такие задачи. Прихожу, чтобы растормошить бизнес. Он стоит не на одной ножке, ему нужны как минимум четыре опорные точки. И я помогала их создавать, укреплять. Был только один печальный опыт, когда руководитель не внял предупреждениям о возможных фактах воровства в подразделении компании, и оно в итоге обанкротилось. С тех пор твердо решила: если берусь за дело, то ни за что не допущу, чтобы бизнес пошел ко дну. Коллеги удивлялись: "Ты просто наемный работник, а относишься к чужому делу, как к своему детищу". Но иначе и быть не должно. Это моя ответственность", - рассуждает финансист.

Без страха к переменам

Статус "наемного работника" она поменяла на положение "владелицы компании" в пандемичный год. Как ни парадоксально, именно жесткие ограничения стали отправной точкой для нового этапа развития. К концу 2019 года финансового директора кыргызстанской IT-компании командировали в Алматы для развития филиала. Но амбициозным планам не суждено было сбыться – грянула пандемия. Засевшая дома мама двоих детей вопреки всему не отчаялась. Это был период усиленного обучения и новых открытий. К концу локдауна Айжан поняла, что готова двигаться самостоятельно.

В период, когда многие жили со страхом перед завтрашним днем, а иные не удерживались на плаву и закрывались, Айжан Абдылдаева основала свою компанию "Connect А", одним из ведущих направлений которой стал бухгалтерский аутсорсинг. Первые три клиента были из числа знакомых.

"Я всегда работала в действующих жизнеспособных компаниях и не имела понятия, как начинать дело с нуля. Специальные программы и тренинги, которые прошла в

период локдауна, помогли разобраться в маркетинге, таргетинге, стратегическом менеджменте. Это облегчило задачу на старте", - делится опытом владелица компании.

Что может женщина в бизнесе

И тем не менее этого было недостаточно. Рядом не хватало человека, профессионала в своем деле, который мог бы направить, поддержать, предостеречь от возможных ошибочных шагов. Новым опытом на пути к цели для Айжан Абдылдаевой стало участие в менторской программе женского объединения "Курак" и Европейского банка реконструкции и развития "Женщины в бизнесе", которая финансируется правительством Швейцарии и Финансовой инициативой для женщин-предпринимателей #WeFi. Цель проекта – помочь наставникам и их подопечным найти друг друга для обмена опытом, развития и укрепления бизнеса менти. Ментором Айжан, чьей компании на тот момент исполнилось пять месяцев, стала успешная предпринимательница Ирина Кемпл.

"Благодаря этому проекту я нашла ответы на многие вопросы. Например, как оставаться руководителем и одновременно быть женственной женщиной и заботливой мамой, находиться в гармонии с собой. Мне было важно понять и почувствовать, что я не одна в поле воин, и рядом много успешных целеустремленных женщин-лидеров", - улыбается Айжан.

По признанию участницы программы по менторству, наставница помогла правильно расставить приоритеты в работе, убедила использовать педагогический дар, посвящать больше времени общению с людьми.

"Мне очень нравится живое общение, но каждый раз после погружения в мир цифр, жесткой логики и аналитики, не хочется выныривать из него. Теперь этот переход стал для меня более легким", - признается предпринимательница.

Бизнес должен работать как единый организм

Результат участия в проекте не заставил себя долго ждать. За два месяца клиентская база "Connect А" пополнилась еще 17 компаниями, увеличился штат. В планах – полностью автоматизировать услуги, внедрять новые инструменты управления из мировых практик (этим премудростям владелица компании обучается по японской программе для руководителей "Кэиэи Джуку"). Мечтает открыть собственный учебный центр, чтобы взращивать высококвалифицированные кадры, дефицит которых ощущается на местном рынке. На работу хочет приглашать бухгалтеров старше 50 лет, огромный опыт которых можно и нужно использовать для обучения молодежи. В ближайшие годы планирует обучаться в топовых университетах мира по направлению бизнес-управления. Проходя обучение и применяя полученные знания на практике, она делится ими со своими клиентами.

"Наши услуги очень востребованы. Моя задача – расставить приоритеты, акцентировать внимание предпринимателя, у которого, возможно, уже замылился глаз, помочь оценить риски. Причем к каждому нужен свой подход, единого шаблона нет. Нужно индивидуально подбирать инструменты для развития компаний. Как бизнес-аналитик я вижу общую картину, помогаю выявить и устранить слабые звенья. Ведь даже блестяще разработанный финансовый план может не выстрелить, если не отлажены все процессы. Только когда бесперебойно работает каждая шестеренка, компания будет успешна", - добавляет финансовый специалист.

"Сегодня у предпринимателей накопилось много вопросов к налоговому администрированию, они нуждаются в профессиональных консультациях, и в интересах государства их поддержать", рассуждает Айжан. "Малый и средний бизнес является главной составляющей доходной части бюджета, потому что умеет приспосабливаться к любым законодательным и рыночным изменениям. Предприниматель принимает решения быстро, точно, уверенно. А если даже оступился и упал, поднимется, отряхнется и пойдет дальше".

"Вот почему как специалисту мне важно законнектиться с бизнесом и помочь. В конечном итоге от того, насколько крепко он стоит на ногах, будет зависеть состояние отечественной экономики", - заключает Айжан Абдылдаева.