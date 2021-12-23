Денис Бердаков: Смена элиты фактически случилась

"Выборы этого года, на мой взгляд, были максимально честными для Кыргызстана за последние 30 лет. Что же касается низкой явки, то когда мы выключаем административный ресурс (а власть действительно блокировала админресурс, местами даже перегнув палку) и подкуп, то люди не идут голосовать, и мы получаем вполне европейскую явку", - такое заявление сделал политолог Денис Бердаков в рамках круглого стола "Итоги парламентских выборов: плюсы и минусы новой избирательной системы", прошедшего на площадке дискуссионного клуба "Пикир".

Он отметил, что низкая явка объясняется полной политической апатией.

"Эти выборы показали: народ чётко понимает, что политические механизмы, которые сейчас существуют, не меняют положения. Людям легче устроить революцию, чем прийти на выборы", - считает эксперт.

По его мнению, прошедшая избирательная кампания характеризовалась вялой агитацией как со стороны кандидатов-одномандатников, так и со стороны политических партий.

"Очень небольшой упор делался на медийную рекламу и работу с избирателями. А ведь кандидаты могли, например, обращаться к людям, проживающим в каком-то определённом месте, или к какой-то конкретной социальной группе, предлагать им ясные и чёткие идеи, чтобы избиратели знали, за что голосовать. Но кандидаты пошли по прежнему пути, пытались поднять какие-то старые связи, подключить своих знакомых", - сказал Бердаков.

Политолог считает, что положительным моментом стало то, что в новый созыв парламента почти не прошли олигархи.

"Раньше получалось так, что 4-5 крупных олигархов правили целыми фракциями. В новом созыве парламента их нет. Наконец уничтожен диктат партийных боссов. Мы все помним, как они создавали свой жёсткий партийный список и не пропускали реальных региональных лидеров и молодёжь на проходные места. Теперь эти лидеры в парламент прошли. Новый состав ЖК – самый представительный парламент, избранный именно СНИЗУ. Фактически произошла смена политической элиты. Кыргызстан наконец сможет сформировать легитимный парламент, что поможет стабилизировать политическую систему, а также заключать выгодные международные соглашения", - резюмировал он.