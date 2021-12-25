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Зарегистрируйся! И войдешь в глобальную сеть "Селектор зеленых технологий"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане поставщиков зеленых технологий приглашают пройти регистрацию в глобальной сети зеленых технологий - GreenTechnologySelector. Об этом сообщает пресс-служба Программы финансирования устойчивой энергии KyrSEFF+.

GreenTechnologySelector (Селекторзеленыхтехнологий) - это международный сайт-каталог высокопроизводительных технологий/материалов, прошедших предварительное одобрение и имеющих право на получение финансирования Европейского банка реконструкции и развития от местных финансовых учреждений в рамках программ зеленого финансирования.

В системе GreenTechnologySelector специально разработан раздел для Кыргызстана, всего в ней зарегистрировано 38 стран.

Изделия, поставщики и производители, зарегистрированные в системе GreenTechnologySelector рекламируются во всем мире как лучшие в своем классе экологически чистых технологий.

Каталог GreenTechnologySelector построен по образцу интернет-магазина для поддержки производителей и поставщиков экологические чистых технологий.

Поставщики поощряются к бесплатной регистрации, чтобы сделать их более заметными для потенциальных клиентов.

При поиске продукции в определенной стране система GreenTechnologySelector предложит клиенту перечень технологий, которые соответствуют квалификационным требованиям для каждой страны.

"Поставщики зеленых технологий получают хорошую возможность реализовать свою продукцию и расширить свой бизнес на площадке, объединяющей более 30 стран для облегчения поиска и реализации энергоэффективных мер по современным технологиям", - отметил инженер KyrSEFF+ Жаныбек Кулумбетов.

Пройти регистрацию можно на сайте GreenTechnologySelector или обращаться в офис KyrSEFF+ по телефонам 0312 90 12 16, 0557 901 217, 0703 901 217, 0776 739 321, 0704 411 142.

Отметим, что система GreenTechnologySelector разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и поддерживается Федеральным министерством финансов Австрии.


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URL: https://www.vb.kg/411346
Теги:
Интернет, экология, Кыргызстан
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