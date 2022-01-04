Заканчивается прием заявок на конкурс социальных плакатов "Здесь и сейчас"

Завершается прием заявок на конкурс социальных плакатов о местном самоуправлении "Здесь и сейчас". Желающие принять в нем участие еще могут успеть подать свои работы до 17 часов 17 января.

Конкурс был объявлен среди физических лиц или групп физических лиц старше 14 лет, постоянно проживающих в Кыргызстане. Приветствуется участие в творческом состязании профессиональных художников и дизайнеров, а также студентов творческих специальностей.

Цель конкурса – расширить понимание права участия граждан в местном самоуправлении с помощью визуальных образов и художественной интерпретации.

Участникам предложили три темы:

- Участие граждан в формировании и исполнении местного бюджета.

- Местное развитие для всех, включая уязвимые группы: женщин, молодежь, пожилых, мигрантов, меньшинства и другие.

- Доступные услуги.

Работы авторов будут оцениваться на основании соответствия условиям конкурса. Работы, не соответствующие условиям конкурса, не будут допущены к конкурсу.

Общий призовой фонд конкурса составляет 130 тысяч сомов. Эта сумма предоставлена проектом "Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс", финансируемым правительством Швейцарии и выполняемым Институтом политики развития.

Согласно положению, работы принимаются в период с 1 ноября 2021 года по 17 января 2022 года (до 17 часов) по указанным адресам: http://vap.kg/ru/about_project/vacancies/full/140.html

Конкурс проводится при участии: журнала "Муниципалитет", Союза художников Кыргызстана, сети школ "Билимкана", Союза художников Иссык-Кульской области, молодежного объединения "Лидерство" (Каракол), Ошского областного музея изобразительных искусств, Джалал-Абадского отделения Союза художников Кыргызской Республики, журнала "СХ".

Основная информационная площадка конкурса: портал лучшей практики МСУ: www.myktyaimak.gov.kg.