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Работники ошского аэропорта обратились к президенту КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Коллектив ошского филиала ОАО "Международный аэропорт Манас" заявляет, что они не могут полноценно работать из-за внеплановых проверок, основанных на фейковых публикациях. Об этом говорится в обращении работников аэропорта к президенту КР Садыру Жапарову.

Приводим полный текст обращения:

Уважаемый Садыр Нуркожоевич!

Ошский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас" (далее – ОФ ОАО "МАМ") свидетельствует вам уважение и благодарность за проявленную поддержку в проводимых работах по развитию аэропортовой деятельности и авиации в целом, которая возлагает высокую ответственность и надежду на авиапредприятие и обращаемся к вам как к гаранту конституции Кыргызской Республики со следующим:

ОФ ОАО "МАМ" является структурным подразделением ОАО "Международный аэропорт "Манас". С октября 2020 года, командой Ошского филиала усиленно проводятся работы по привлечению иностранных авиакомпаний для открытия новых и возобновлению приостановленных международных рейсов, совершенствованию предоставляемых услуг пассажирам, провожающим и встречающим их лиц, а также трудящихся в самом аэропорту. Как вам известно, результатом исполнения поставленных целей являются увеличение доходной части авиапредприятия, что непосредственно положительно отражаются в налоговых отчислениях и повышении заработной платы работников.

Уважаемый Садыр Нуркожоевич!

Происходящие под вашим руководством в стране демократические преобразования, когда наблюдается переход от слов к делу по курсу строительства правового государства, восстановлению ранее запущенных и даже разрушенных систем государственных институтов, создают предпосылки для повышения роли авиации и аэропортовой деятельности, как одной из ключевых отраслей развития страны. Руководство аэропорта поддерживает проводимую вами политику, которая направлена на улучшение жизни каждого гражданина Кыргызской Республики и твердой позиции страны на международной арене.

Однако, в данный период времени производственный и административный процесс Ошского филиала ОАО "Международный аэропорт "Манас" замедляется ввиду проводимых проверок со стороны надзорных органов. Плановые проверки никоим образом не мешают нашей работе, чего нельзя сказать о внеплановых. Как нам известно, основанием таких проверок является заявления отдельных лиц, а также сопровождение этих заявлений необоснованными публикациями в некоторых социальных сетях фейковыми аккаунтами. Различные запросы, вызовы на допросы и прописывания обоснований вызываемыми являются препятствующими факторами для ведения работы, после чего у работников подавляются желания работать и падают духом, по сути работники вынуждены тратить время на доказательства непричастности к абсурдным публикациям и заявлениям.

В постановке целей и задач по увеличению дохода авиапредприятия предусмотрены услуги по предоставлению бортового питания для членов экипажей и пассажиров, заправке ГСМ воздушные судна и уборки салонов воздушных судов службами аэропорта либо дочерними компаниями ОАО "МАМ". В настоящее время вышеуказанные услуги предоставляются частными компаниями. Вся заявления и публикации в социальным сетях, очерняющие деятельность аэропорта, начали появляться после того, как руководство приступило к осуществлению вышеуказанных проектов. Следует отметить, что владельцами тех частных компаний являются бывшие менеджеры ОАО "МАМ" и нынешние руководители служб ОФ ОАО "МАМ". Например, владельцам компании по заправке воздушных судов горюче-смазочными материалами ЗАО "ТЗК АККА", а также цех бортового питания ОсОО "АККА-кейтеринг" принадлежит бывшему главе ОАО "МАМ" Сыдыкову Бакыту Усеновичу. Клинговая компания ОсОО "Нэман СМ" принадлежит начальнику производственно-диспетчерской службы аэропорта Акматову Мураталы. По имеющейся информации услуга по уборке салона воздушного судна за один рейс стоит от 50 долларов. В месяц через международный аэропорт "Ош" выполняется около 50 рейсов, следовательно, 350 рейсов × $50 =$17500 или более 1 450 000 сомов в месяц.

1450 000 сомов в месяц.- эта сумма, которую аэропорт мог заработать на одной лишь услуге, но до этого времени доходы уходили в частные компании. Доход от услуг по предоставлению бортового питания и заправке ГСМ составляют на порядок выше остальных услуг.

Уважаемый Садыр Нуркожоевич!

На основании вышеизложенного, зная вашу объективную и твердую позицию по направлениям развития отраслей экономики и прав граждан, мы коллектив Ошского филиала "Международный аэропорт Манас" просим вас обратить внимание на создаваемые препятствия нашей работе. Руководство филиала готово к открытому и конструктивному диалогу со всеми заинтересованными лицами, в том числе и противниками развития аэропорта, которые всяческими способами отстаивают сохранение доходов в своих личных интересах.

Надеемся на ваше понимание и поддержку!

С уважением, коллектив ОФ ОАО "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/411349
Теги:
аэропорт, Ош, Манас, Садыр Жапаров
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