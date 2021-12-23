В Турции отметили 80-летие со дня рождения Болота Шамшиева

В Анкаре отметили 80-летие кыргызского кино и 80-летие со дня рождения выдающегося кыргызского кинорежиссера Болота Шамшиева. Мероприятия, посвященные двум юбилейным датам, были организованы посольством Кыргызстана в Турции совместно с ТЮРКСОЙ.

В Турции открылась фотовыставка, рассказывающая о жизни и творчестве Болота Шамшиева. Публике показали документальный фильм о режиссере и его картины "Алые маки Иссык-Куля", "Ранние журавли" и "Белый параход".

Посетили юбилейные торжества посол Кубанычбек Омуралиев, старший советник президента Турции Ялчын Топчу, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыжы, народная артистка Кыргызской Республики Айтурган Темирова, заслуженный артист Кыргызской Республики Мурат Мамбетов и заведующая отделом Департамента кинематографии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Айсулуу Субаналиева.

Почетные гости отметили неоценимый вклад Болота Шамшиева в развитие кыргызского киноискусства, как одного из основателей "чуда кыргызского кинематографа", а также поделились своими воспоминаниями о режиссере и работе с ним.