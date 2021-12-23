Более 45 процентов предпринимателей в ТРК "Таатан" уже пользуются ККМ

Более 45 процентов предпринимателей торгово-рыночного комплекса "Таатан" применяют контрольно-кассовые машины. С остальными проводится работа по их установке. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

ГНС при Министерстве финансов дала разъяснение по поводу митинга предпринимателей ТРК "Таатан" против установления и применения контрольно-кассовых машин, прошедшего 22 декабря.

В ТРК, расположенном в Бишкеке, осуществляют деятельность 208 субъектов предпринимательства. В соответствии с законодательством, предприниматели "Таатана" с 1 июля 2021 года обязаны применять контрольно-кассовые машины, отвечающие новым стандартам. Исключение составляют торговые точки с площадью торгового зала до 20 квадратных метров, для которых срок начала применения ККМ установлен с 1 апреля 2022 года.

По состоянию на 23 декабря 2021 года, из 208 субъектов ККМ-онлайн установлены у 95 (45,6 процента). По остальным предпринимателям проводится работа по установлению ККМ-онлайн.

"В ходе проведения сотрудниками налоговых органов разъяснительных мероприятий о порядке и правилах применения ККМ до каждого торговца "Татана" была доведена необходимая информация. При этом субъекты не высказывали недопонимания или возражения. Но отдельные лица пытаются преподнести законные требования об исполнении норм налогового законодательства, как давление на бизнес в целом. Преследуя личные интересы и ставя их выше общественных, участники вчерашнего митинга намеренно будоражат общественность и пытаются ввести в заблуждение", - говорится в сообщении ГНС.

Установка и применение ККМ отвечает новым требованиям времени и интересам населения страны и в целом государства.

В настоящее время применяются ККМ двух типов: аппаратная и программная. Загрузка программной ККМ, которая устанавливается на смартфон, планшет и компьютер, осуществляется бесплатно, что является наиболее доступной альтернативой аппаратной ККМ. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям.

ККМ - один из проектов цифровизации налоговых процедур, которые реализует Налоговая служба в соответствии с налоговой политикой государства.