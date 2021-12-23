Победителям конкурса социальных видеороликов вручили ноутбуки

Победители Республиканского конкурса среди школьников "Равенство – путь к справедливости!" получили ноутбуки. Об этом сообщает Ассоциация юридических клиник Кыргызстана.

Чествовали победителей в Министерстве образования и науки Кыргызской Республики.

Конкурс, приуроченный к глобальной акции "16 дней активных действий против гендерного насилия", был организован среди учащихся 9-11 классов Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана в партнерстве с Министерством образования и науки в рамках проекта USAID "Укук Булагы".

Цель состязания – повысить активность молодежи по предотвращению и предупреждению гендерного насилия в Кыргызстане.

Всего школьниками было сделано 133 социальных видеоролика на тему гендерного насилия в Кыргызстане. Разместили видео в открытом доступе на Youtube. Набрали они в итоге более 100 тысяч просмотров.

"Тема гендерного насилия является злободневной, ведь новости о насилии мы слышим каждый день. А активное участие школьников в подобных мероприятиях говорит о том, что они заинтересованы в решении социальных проблем", - сказала начальник управления науки и научно-технической политики МОиН Гульзада Билбаева.

Прошел конкурс в два этапа, как областной и республиканский. С учетом сложной эпидемиологической ситуации в онлайн-формате.

По итогам оценок независимого жюри, первое место заняли учащиеся школы-гимназии № 1 имени Пушкина города Токмок Шахида Рузиева, Сабрина Ахмедова и Авенир Савенов из команды "Астрея". Второе место отдано учащимся школы-гимназии № 63 имени Айтматова города Бишкек Зауре Абакировой, Роману Якименко и Владиславу Рудый из команды "JEL". А третье место досталось учащимся школы-гимназии № 1 имени Толстого города Балыкчы Акмаанай Уркалыевой, Алибеку Карымшакову и Азамату Бектемирову из команды "Уркуя".

Каждый член команды, занявшей первое место, получил ноутбук. Каждый член команды, ставшей на конкурсе второй, был награжден планшетом. А члены команды, занявшей третье место, получили телефоны.