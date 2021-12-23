В Японии создан прототип телеэкрана, который можно облизать

Японский ученый создал прототип телеэкрана, который можно облизать. Он имитирует вкус демонстрируемой еды. Об этом сообщает Reuters.

Профессор Гомей Миясита (Homei Miyashita) из университета Мэйдзи разработал прототип телевизионного экрана, который, по его мнению, может улучшить взаимодействие человека с внешним миром в эпоху Covid-19. Также автор планирует запустить на нем приложения для обучения на сомелье и поваров.

Устройство называется Taste the TV (TTTV). В него встроены десять канистр, ароматизаторы из которых подаются в зависимости от того, что показывается на экране. Затем готовая жидкость подается на гигиеническую пленку, покрывающую поверхность, чтобы зритель смог ощутить вкус.

Профессор работает с командой из 30 студентов, которые помогают в разработке технологий, связанных со вкусом. Прототип экрана он создал за год. По словам Мияситы, если устройство поступит в продажу, оно будет стоить около 875 долларов.

Одна из студенток опробовала устройство при журналистах. Мэйдзи Юки Хоу сказала телеэкрану, что хочет попробовать вкус шоколада. Спустя несколько попыток, технология озвучила правильный заказ и на экран поступила жидкость. По словам студентки, на вкус она ощущалась точно, как вкус молочного шоколада.