Городская клиническая больница №1 открылась после ремонта

Сегодня, 23 декабря, прошло официальное открытие здания инфекционного отделения Городской клинической больницы №1 в г. Бишкек после капитального ремонта, финансируемого Азиатским банком развития. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отделение на 30 коек, финансируемая в рамках экстренной помощи АБР на сумму 20 миллионов долларов, оборудована 7 изоляторами, отделением интенсивной терапии и всеми необходимыми диагностическими, профилактическими и лечебными оборудованиями для лечения пациентов и предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19.

Мероприятие прошло с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева, замминистра Улук-Бека Бектурганова, представителей Азиатского Банка Развития.

В своей речи министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил Азиатский Банк Развития за поддержку сектору здравоохранения в виде технической, финансовой и гуманитарной помощи. "Сегодня, мы все присутствуем на открытии инфекционного отделения после капитального ремонта. В целях оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией Кыргызстану, АБР запустил проект, благодаря которому 18 инфекционных отделений организаций здравоохранения по всей республике пройдут капитальный ремонт и что немаловажно будут оборудованы дорогим и необходимым медицинским оборудованием. Я уверен, что создание условий для лечения пациентов поможет нам улучшить качество медицинской помощи населению".

Капитальный ремонт проведен за счет средств Азиатского Банка Развития на общую сумму 6 856 090 сом и направлен на создание условий пациентам, а также медицинским работникам, работающих в условиях COVID-19. В рамках проекта, также предусмотрена поставка медицинского оборудования: портативный рентген (1), УЗИ (1), аппарат ИВЛ (4), кислородный концентратор (5), машина скорой помощи и другого жесткого инвентаря.

Ранее в Ыссык-Кульской областной больнице было проведено официальное открытие инфекционного отделения после капитального ремонта. Реабилитация 16 других больниц по всей стране находится на завершающей стадии и будет завершена в ближайшее время. Эта больница является частью помощи АБР, которая обеспечивает комплексный подход к улучшению лечения пациентов с COVID-19 и управления ими за счет увеличения числа пунктов неотложной помощи и пропускной способности системы, что позволит дополнительно оборудовать более 102 больничных коек и предоставить важное жизненно необходимое оборудование, в том числе более 204 искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в рамках данного мероприятия министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с исполнительным директором общественного объединения "АС-САФА" Ибрагимом Мальсаговым и обсудил вопрос возможности оказания со стороны фонда помощи в строительстве нового здания ГКБ№1. Исполнительный директор ОО "АС-САФА" Ибрагим Мальсагов отметил, что Общественный фонд рассмотрит данный вопрос и в дальнейшем проинформирует Министерство здравоохранения по данному вопросу.