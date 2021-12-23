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Пресечен незаконный ввоз в КР мобильных телефонов и лекарственных средств

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- Анастасия Карелина
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ГКНБ выявлен канал контрабандного ввоза лекарственных препаратов и мобильных телефонов на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка автодорожный" при попытке контрабандного ввоза медикаментов и мобильных телефонов была задержана автомашина марки "Вольво", под управлением гражданина Кыргызской Республики "М.М.К.".

При досмотре автомашины были обнаружены около 1500-2000 коробок медикаментов и 348 штук мобильных телефонов по предварительным подсчетам на общую сумму свыше 50 миллионов сомов. Контрабандный товар был спрятан в коробках из под растительного масла.

Соответствующие документы на данные товары отсутствовали. Не были соблюдены и обязательные условия транспортировки медикаментов.

Данная автомашина прибыла из России и направлялась в южные регионы нашей республики.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснения обстоятельств данного факта, в том числе на установление происхождения контрабандного груза и фактических владельцев.


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URL: https://www.vb.kg/411367
Теги:
ГКНБ, контрабанда
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