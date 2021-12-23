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На севере Гренландии наблюдается аномально высокая температура воздуха

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- Айжан Мамбеталиева
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В последние дни на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха, сообщает New Straits Times.

Согласно данным Датского метеорологического института (DMI), в одном из самых северных городов мира - Канаке - 21 декабря зафиксировали температурный рекорд: днем температура там достигла 8,3 градуса тепла.

В столице Гренландии Нууке 20 декабря температура достигла 13° C по сравнению с -5,3° C, что является средним показателем для этого времени года.

Климатолог DMI Кэролайн Дрост Дженсен считает, что одной из причин высокой температуры, является метеорологическое явление фена. Немного необычно, что это происходит одновременно на такой огромной территории и так долго. Глобальное потепление поддерживает повышенные температуры, которые мы в настоящее время наблюдаем над Гренландией.

Специалисты отметили, что для таких высоких широт и зимы, а в Гренландии сейчас полярная ночь, это аномальные температуры.

К слову, ранее на вершине ледникового щита Гренландии в течение нескольких часов шел дождь, что стало первым случаем за всю историю наблюдений.


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URL: https://www.vb.kg/411370
Теги:
экология, климат, мировые новости, новости мира
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