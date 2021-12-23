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В Казахстане депутаты приняли закон об отмене смертной казни

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- Наталья Крайнова
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В Казахстане депутаты приняли закон об отмене смертной казни: документ направлен на подпись президенту Токаеву. Об этом сообщает портал

NUR.KZ.

Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев отметил, что предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства.

"Предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства. В частности, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса сметная казнь исключается как вид наказания, в том числе из статей о системе наказаний, назначений и замене наказания. Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории. Смертная казнь исключается из санкции 17 статей уголовного кодекса – самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы", - пояснил он.

При этом путем дополнений Уголовного кодекса устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, к которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.


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URL: https://www.vb.kg/411371
Теги:
заключенные, Казахстан, смертная казнь
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