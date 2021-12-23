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В Бишкеке выдано 154 техпаспорта

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- Айжан Мамбеталиева
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По последним данным ГУ "Кадастр", на 23 декабря выдано 154 технических паспорта. Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что всего принято 903 заявления, 5 отказов, 66 в производстве, изготовлено 284 технических паспорта.

Напомним, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.


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URL: https://www.vb.kg/411374
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, Документ
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