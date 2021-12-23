В Бишкеке выдано 154 техпаспорта

По последним данным ГУ "Кадастр", на 23 декабря выдано 154 технических паспорта. Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что всего принято 903 заявления, 5 отказов, 66 в производстве, изготовлено 284 технических паспорта.

Напомним, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением.

Изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.