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ООН сделал гуманитарное исключение из режима санкций в отношении талибов

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- Айжан Мамбеталиева
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию о "гуманитарном исключении" из режима санкций в отношении "Талибана". В частности, члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.Об этом сообщает ООН.

"Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных потребностей населения в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015)….", – говорится в принятой резолюции.

Ее авторы разрешили обрабатывать и выплачивать средства, а также разморозить активы или экономические ресурсы, необходимые для обеспечения своевременного оказания гуманитарной помощи в Афганистане или для поддержки такой деятельности.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс приветствовал принятую Совбезом резолюцию о гуманитарном исключении из режима санкций ООН в отношении Афганистана.

"Это важное решение позволит принять срочные гуманитарные меры по спасению жизней и обеспечению средств к существованию в Афганистане. Это – свидетельство того, насколько серьезно государства-члены воспринимают шокирующий уровень нужды и страданий в стране", – подчеркнул Мартин Гриффитс.

В Афганистане в настоящее время работают около 160 национальных и международных гуманитарных организаций, которые оказывают населению важную продовольственную и медицинскую помощь, поддерживают развитие сельского хозяйства, содействуют в налаживании образования, водоснабжения и санитарии.

По словам замгенсека, принятое сегодня исключение из режима санкций в гуманитарных целях позволит организациям выполнить запланированную работу и обеспечит юридические гарантии финансовым и коммерческим учреждениям в том, что касается их взаимодействия с операторами гуманитарной помощи в Афганистане.

"Афганистану предстоит пройти непростой путь. Эффект от нашей помощи зависит, в том числе, от сотрудничества де-факто властей страны и от гибкости схемы финансирования", – заявил представитель ООН. Он призвал сделать все возможное для сохранения жизни афганцев и обеспечения достойного будущего для всех жителей этой страны.


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URL: https://www.vb.kg/411378
Теги:
Афганистан, Талибан, талибы, ООН
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