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В КР в 2022 году начнется реализация новой программы по иммунизации

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 23 декабря, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев провел встречу с представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм. Об этом сообащет пресс-служба Минздрава.

На встрече стороны обсудили достигнутые результаты по проектам, которые продвигаются при технической поддержке ЮНИСЕФ, а также дальнейшее двустороннее сотрудничество.

Кристин Жольм проинформировала, что в 2022 году начнется новая программа "Усиление системы здравоохранения" совместно с Глобальным Альянсом по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) по иммунизации на сумму 3,5 миллионов долларов. Программа рассчитана на 5 лет и уже в следующем году для ее реализации заложено более одного миллиона сомов. Реализацией проекта будет руководить ЮНИСЕФ.

Также в следующем году ЮНИСЕФ планирует провести два исследования: анализ использования финансовых средств на первичном уровне системы здравоохранения и воздействие воздуха на здоровье человека в Бишкеке.

"Мы знаем, что здоровье и экология заботит и государство, а также исследование важно для усиления общественного здравоохранения. Поэтому здесь очень важно и сотрудничество с Минздравом, потому что мы хотим посмотреть заболеваемость за последние 15 лет и будет нужна помощь специалистов. В январе следующего года будет проведено расширенное совещание с участием всех заинтересованных ведомств по началу данного исследования", - сказала Кристин Жольм.

В свою очередь министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил ЮНИСЕФ за вклад в охрану здоровья матери и ребенка, а также за помощь в организации иммунизации в стране.

"Мы хотим заверить вас, что государство в лице Министерства здравоохранения высоко ценит помощь ЮНИСЕФ и ГАВИ за проводимую работу по иммунизации населения. Также мы очень заинтересованы в проведении озвученных исследований, эти исследования помогут улучшить качество оказания помощи населению, и, может, помочь снизить респираторные заболевания", - сказал Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/411380
Теги:
Минздрав, ЮНИСЕФ, Алымкадыр Бейшеналиев
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