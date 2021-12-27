Невероятное мероприятие в мире спортивного покера – SPF Grand Final

В эти дни в Сочи проходит крупнейший ежегодный турнир по спортивному покеру Sochi Poker Festival Grand Final. В этом году организаторы подготовили для участников уникальный главный приз – автомобиль LEXUS RX 300.

Заведение, в котором проводится мероприятие, организовано в соответствии со всеми мировыми стандартами и принимает гостей 24/7. Партии проводятся на десяти бордах, каждый из которых оснащен шафл-машинкой. Основные дисциплины – Texas NL и Omaha PL.

Что ждет покеристов на крупнейшем турнире

Самое желанное мероприятие, AVTOparty, на котором и будет в лотерею разыгран главный приз – Лексус, состоялось 23 декабря.

Для покеристов, как профессиональных, так и любителей, было подготовлено много интересного: в рамках гранд-турнира будет проведено 52 соревнования, в том числе сателлиты. Размеры бай-инов варьируются от 65$ до 5000$, практически каждый участник сможет играть в покер, опираясь на доступный бюджет.

Организаторы подготовили турнирное расписание, включающее более сорока событий и бонусов в покере.

Как будет определен победитель в SPF Grand Final

Любой желающий знакомый с правилами спортивного покера мог принять участие в захватывающих соревнованиях и получить шанс выиграть автомобиль, для этого ему нужно было сделать следующее:

● Зарегистрироваться на официальном сайте казино Сочи в качестве гостя.

● Выбрать понравившееся событие в расписании мероприятий и внести бай-ин в кассу клуба.

● Принять участие хотя бы в одном турнире в рамках фестиваля.

После этого, покерист автоматически становится участником розыгрыша главного приза. Лотерейные билеты начислялись:

● Каждые несколько часов, проведенные за кэш-бордами.

● За каждое выигранное состязание.

Накопленные купоны будут помещены в лототрон и во время розыгрыша, ведущий вытащит оттуда имена финалистов, которые должны сыграть несколько партий втемную. Трое чемпионов получат доступ к финальному раунду и один из них получит авто. Остальным, в качестве утешительного приза, будут выданы билеты на Гранд Финал 2022 года. Полное расписание и время проведения размещено в таблице на сайте покерного клуба Сочи. А еще больше новостей из мира спортивного покера доступно на сайте vespoker.com.

Также в рамках турнира, для профессионалов, которые не боятся рискнуть и поставить по-крупному, подготовлено специальное событие. Покерный клуб приглашает хайроллеров поучаствовать в состязании SPF.