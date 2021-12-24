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Подозреваемому в убийстве Сумай назначена психиатрическая экспертиза

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- Айжан Мамбеталиева
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УВД Джалал-Абадской области сообщает, что 22 декабря в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперативными сотрудниками УВД Джалал-Абадской области и Службы криминальной милиции ОВД Сузакского района, задержан подозреваемый в совершении преступления - житель Сузакского района У.А., 1973 года рождения. Во время допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал подробности совершения преступления.

В ходе следствия выяснилось, что гражданин У.А. лечится в отделении психоневрологии Джалал-Абадской областной больницы.

В связи с чем, в соответствии со статьей 186 УПК (Помещение лиц в медицинское учреждение для производства экспертизы) в отношении задержанного 23 декабря назначена судебно-психиатрическая экспертиза и он был передан экспертам Республиканской психиатрической больницы городка Кызыл-Джар-12 расположенного в Таш-Кумыре.


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URL: https://www.vb.kg/411391
Теги:
Джалал-Абадская область, Сузакский район, экспертиза, убийство ребенка, УВД
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