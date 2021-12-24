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В Кыргызстане хотят усилить проверку ПЦР-тестов

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- Алина Мамаева
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Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов провел очередное заседание Оперативного штаба.

Была заслушана информация министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиева и других сотрудников ведомства. Согласно их данным, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. В то же время была еще раз отмечена необходимость наращивания темпов вакцинации населения, в частности среди пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями.

Участники встречи также обсудили ряд вопросов, связанных с принимаемыми мерами по недопущению завоза и распространению штамма "omicron". В частности, речь шла об усилении мер по проверке ПЦР-справок у кыргызстанцев и иностранных граждан на предмет их подлинности при въезде в страну.

Кроме того, Эдиль Байсалов поднял вопрос о получении гражданами КР бустерной дозы вакцины. По информации Министерства здравоохранения, данную дозу каждый гражданин может выбрать самостоятельно, и на сегодняшний день в республике имеется достаточный запас вакцин. Напомним, согласно приказу Минздрава, бустерную дозу необходимо получить не менее чем через шесть месяцев после прохождения полного курса первичной вакцинации.

Также в ходе встречи был презентован проект электронной формы регистрации данных всех лиц, прибывающих в республику под названием "Анкета прибывающего".


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URL: https://www.vb.kg/411397
Теги:
Минздрав, Эдиль Байсалов, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия, ПЦР
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