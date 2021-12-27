Как художница Татьяна Зеленская передает через иллюстрации проблемы социума

Иллюстрация "Девочка с цветком Айгуль Тоо" известной кыргызстанской художницы Татьяны Зеленской стала вирусной в Кырнете: этой работой делились многие пользователи. Картина была посвящена маленькой Мадине, которая погибла во время кыргызско-таджикского конфликта в этом в апреле уходящего года.

Другие творения Зеленской также популярны и актуальны. "Женщина с покрышками", "Айзада", "Аконитмен" – эти и другие работы художницы посвящены самым острым социальным темам, а потому всегда вызывают широкий общественный резонанс.

Татьяна Зеленская рассказала vb.kg о том, какие персонажи получаются у нее лучше, о символизме в своих работах и о том, как она воспринимает картины спустя время после их создания.

Про героев иллюстраций

Думаю, что женские персонажи меня хорошо получаются, потому что я женщина. Я не сталкивалась с домашним насилием, но мне удается передать эту проблему через графические образы, потому что я неравнодушна к этому. Наверное, создавать образы мужчин мне было бы сложнее. А вообще, мне приятно рисовать героев, чьи эмоции очень яркие. Я воспринимаю мир визуально и, когда работаю с иллюстрациями, всегда прислушиваюсь к первым ощущениям, плюс текст дает сюжет.

Передаю суровую реальность в утрированной форме

Часто я изображаю закрытые двери. На мой взгляд, они символизируют тесноту, ограниченное пространство. Они хорошо передают безвыходность, ограничение свободы, угнетенность человека. Что касается эмоций моих персонажей, то для того, чтобы передать их в своей работе, я всматриваюсь в лица героев и прокручиваю в голове эмоции, которые они испытывают. Я опираюсь на эти образы, и стараюсь найти композиционные решения, всегда стараюсь сохранить эмоциональность. Своей сильной стороной, считаю, что я могу уйти от реальности и передать утрированную суть действительности.

Я - свободная художница

Когда работаешь над новым проектом, кажется, что это самый интересный, творческий продукт. Но проходит какое-то время и на свое творение смотришь уже другими глазами.

Про сложности

Есть арт-проекты, в которых я работала не в типичной для меня манере, они даются мне сложнее. Мне нравится придавать образам свободные формы. А во в проекте "Ласточка. Весна в Бишкеке", я отошла от привычного оформления и мне было не легко,

Про вдохновение

Самый лучший источник вдохновения – это хорошие отзывы зрителей. Это энергия, которая дает мне силы создавать новые творения.

Баткенская девочка – это боль целого народа

Баткенская девочка была нарисована в порыве эмоций. В тот момент многим кыргызстанцам было страшно, дискомфортно, тревожно. Я взяла в руки свои инструменты и стала рисовать, это была арт-терапия, чтобы найти успокоение. В такой художественной форме я выразила сопереживание людям, которые пострадали во время конфликта.

Про персональную выставку

Мне как художнику интересны пространства, здания. Иногда я даже думаю, что нужно было учиться на архитектора. Если проведу персональную выставку, она будет посвящена возведениям, пространствам Бишкека. Наверное, в этих работах я придала бы бы иллюстрациям сюрреалистические формы.

Лучшая награда – это признание зрителя

В этом году я стала победителем британской организации Index on Censorship в категории "Искусство". Заявку не подавала, мне просто позвонили организаторы конкурса и сказали, что моя работа попала в шорт- лист, а позже сообщили, что я стала победителем. До этого у меня была попытка поучаствовать в конкурсе, но я не заняла призового места. Тогда я решила, что не буду принимать участие в каких-либо художественных состязаниях. У меня нет цели коллекционировать награды. У меня есть задача делать хорошие проекты и получать удовольствие от этого.