Милиционеры Чуйской области выявляют притоны

Правоорхранительные органы проводят профилактические работы, направленные на выявление притонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Накануне в социальных сетях был опубликован видеоматериал, в котором сообщалось, что в одной из саун города Кара-Балты клиентов обслуживают около 25 девушек и предоставляют интим-услуги, а контролируют их работу другие женщины - постарше. Автор видео просил правоохранительные органы обратить внимание на данную проблему.

По ее данным, в целях установления всех обстоятельств и полного и объективного расследования ОВД Сокулукского района данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП согласно ст. 160 ("Содействие проституции и разврату") УК Кыргызской Республики.

Было начато досудебное производство.

"Сотрудниками милиции Чуйской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление притонов, оказывающих интим-услуги. Также сообщаем, что сауны, указанные автором на видео, закрыты и не работают. Расследование продолжается", - говорится в сообщении управления.