Сегодня продолжится второй раунд переговоров по "Кумтору"

В Бишкеке сегодня, 24 декабря, продолжится второй раунд переговоров по вопросу золоторудного месторождения "Кумтор". Об этом сообщает пресс-служба горнодобывающей "Кумтор Голд Компани".

Как сообщается, вчера, 23 декабря, в Бишкеке уже прошла встреча участников переговоров в формате закрытой видеоконференцсвязи.

От Кыргызстана в переговорах участвовали председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, министр юстиции Аяз Баетов, внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук и другие заинтересованные лица. Канадскую сторону представлял президент и главный исполнительный директор "Центерра Голд" Скотт Перри.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг золоторудного рудника и обсудили вопросы, связанные с судебными разбирательствами. По итогам диалога его участники решили продолжить обсуждение на следующий день.