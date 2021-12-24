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Сегодня продолжится второй раунд переговоров по "Кумтору"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 24 декабря, продолжится второй раунд переговоров по вопросу золоторудного месторождения "Кумтор". Об этом сообщает пресс-служба горнодобывающей "Кумтор Голд Компани".

Как сообщается, вчера, 23 декабря, в Бишкеке уже прошла встреча участников переговоров в формате закрытой видеоконференцсвязи.

От Кыргызстана в переговорах участвовали председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, министр юстиции Аяз Баетов, внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук и другие заинтересованные лица. Канадскую сторону представлял президент и главный исполнительный директор "Центерра Голд" Скотт Перри.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации вокруг золоторудного рудника и обсудили вопросы, связанные с судебными разбирательствами. По итогам диалога его участники решили продолжить обсуждение на следующий день.


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URL: https://www.vb.kg/411403
Теги:
Акылбек Жапаров, Тенгиз Болтурук, Кумтор
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