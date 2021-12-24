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"Талибан" случайно перевел деньги оппозиции в Таджикистане

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- Алина Мамаева
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Режим талибов в Афганистане случайно перевел около 800 тысяч долларов на банковский счет посольства Афганистана в Таджикистане и теперь просит их вернуть. Но дипмиссия, глава которой заявил о своей верности свергнутому правительству и решительном непринятии талибов, отклонил эту просьбу, пишет Eurasianet.

На прошлой неделе базирующийся в Душанбе новостной портал "Авеста" сообщил со ссылкой на источники в посольстве, что деньги были выделены правительством бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани на финансирование школы для детей беженцев в Таджикистане. Но затем талибы выгнали Гани из Кабула и деньги не перевели.

Однако, как сообщает "Авеста", позже деньги в посольство в Душанбе все-таки пришли. При этом неясно, знало ли управляемое талибами Министерство финансов о конечном пункте назначения этих средств.

Источник Eurasianet.org в посольстве подтвердил, что перевод действительно был осуществлен, но оценил сумму примерно в 400 000 долларов. По словам источника, деньги перевели в сентябре.

Источник также добавил, что в ноябре правительство "Талибана" направило им письмо с просьбой вернуть средства, но эту просьбу отклонили.

"Мы не построили школу, но вот уже четыре месяца учителя и сотрудники посольства получают зарплату из этих средств. Все деньги идут на нужды посольства и граждан Афганистана", – сказал источник.

Этот же человек заявил, что в любом случае невозможно было бы перевести эти деньги из Душанбе формированию, которое правительство Таджикистана формально считает террористическим.

Исполняющий обязанности посла Афганистана в Таджикистане Захир Агбар стал ярым противником режима талибов и высказывался в поддержку Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС).

Таджикистан также предложил ФНС неявную и осторожную поддержку. Президент Эмомали Рахмон назвал нежелание своего правительства признать правление "Талибана" знаком солидарности с этническими таджиками Афганистана, которых, по его словам, исключили из нового правительства.

ФНР даже открыл филиал в Душанбе, но был вынужден – под давлением властей, которые, похоже, избегают прямой конфронтации с "Талибаном", – переименовать его в Фонд Ахмад-Шаха Масуда, в честь полевого командира, воевавшего против талибов и убитого в сентябре 2001 года.

Правительство Рахмона также не хочет предоставлять афганцам убежище. Министерство внутренних дел с августа отказывается предоставлять гражданам Афганистана статус беженцев. Около 80 человек, которые в течение двух месяцев пребывали в нейтральной зоне на границе между двумя странами, в конечном итоге передали Афганистану.

Кроме того, радио "Озоди" сообщило 2 декабря, что таджикские пограничники депортировали группу из 14 афганцев, просивших убежища. В состав группы входили три журналиста и один бывший сотрудник правоохранительных органов, которые заявили, что на родине им грозит опасность репрессий.

Согласно сообщению "Озоди", один из высланных журналистов сказал, что таджикские пограничники плакали, когда перевозили группу обратно в Афганистан.

"Но пограничники сказали, что, если не выполнят приказ, их посадят в тюрьму", – сказал журналист.


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URL: https://www.vb.kg/411405
Теги:
Афганистан, Таджикистан, Талибан
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