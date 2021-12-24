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На бишкекчанку упала елка в магазине Tommi Mall

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке на посетительницу торгового центра Tommi mal упала новогодняя елка. Бишкекечанка сообщила об этом инциденте сама в социальной сети Фейсбук с фотографиями.

"Вот так установил ёлку магазин Tommi Mall. Железная конструкция упала на меня и сломалась об мою голову. На голове огромная опухоль. Администратор магазина даже не вышел. Держитесь от ёлок подальше и держите подальше от них детей. Это небезопасно. Магазинам лишь бы красиво было, а на безопасность им наплевать", - сообщила на своей страничке Наргиза Токоева.


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URL: https://www.vb.kg/411406
Теги:
торговля, Новый год, травмы
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