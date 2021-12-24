На бишкекчанку упала елка в магазине Tommi Mall

В Бишкеке на посетительницу торгового центра Tommi mal упала новогодняя елка. Бишкекечанка сообщила об этом инциденте сама в социальной сети Фейсбук с фотографиями.

"Вот так установил ёлку магазин Tommi Mall. Железная конструкция упала на меня и сломалась об мою голову. На голове огромная опухоль. Администратор магазина даже не вышел. Держитесь от ёлок подальше и держите подальше от них детей. Это небезопасно. Магазинам лишь бы красиво было, а на безопасность им наплевать", - сообщила на своей страничке Наргиза Токоева.