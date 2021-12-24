Милиция просит опознать труп неизвестной женщины по одежде

29 ноября 2021 года примерно в 11 часов дня на 2 км вдоль автодороги между селами Ново-Покровка и Сары-Жон Иссык-Атинского района обнаружено тело неизвестной женщины, примерный возраст 45-55 лет, в гнилостном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы: волосы короткие (5 см), обесцвеченные в соломенный цвет, упитанного телосложения, рост 160-165 см. На верхней полости челюсти, кроме четвертого, отсутствуют все зубы (передние зубы выпали и находятся в полости рта), на нижней имеются: слева 2,3,4,5-зубы,справа 3,4,5-зубы. Лицо округлое, нос маленький, кругловатый, на животе есть шрам (предположительно от кесарева сечения).

Рядом с трупом обнаружены женские спортивные брюки черного цвета с надписью "Сhompion" размер брюк М, женская кофта черного цвета с надписью "sиoitatoи", одна пара носков светло- синего цвета, вязаные.

Опознавших женщину по одежде просят сообщить в органы внутренних дел Чуйской области: