Фильм "Акыркы көч" получил приз на МКФ Slemani International Film Festival

Картина "Акыркы көч" получила приз международного кинофестиваля Slemani International Film Festival, прошедшего в Ираке. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Лента Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу завоевала приз за "Лучшую операторскую работу". Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу вместе написали сценарий, вместе были режиссерами. Оператором-постановщиком, чью работу отметило жюри иракского МКФ, тоже был Дастан Жапар уулу.

Художественный фильм рассказывает историю выдающегося писателя Кубата Алиева. Мужчина живет один и однажды узнает, что его друг-писатель Сапар тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение, но вскоре его младшего брата избивают коллекторы. Кубат оказывается перед дилеммой: помочь брату или все-таки другу.

"Акыркы көч" - совместное детище "Кыргызфильма" и общественного фонда "Билимкана". Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.