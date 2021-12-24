Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

Раскрыты характеристики Xiaomi 12

98  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый флагман Xiaomi выпустят в трех версиях. Базовую комплектацию должны оценить примерно в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на китайское издание GizomoChina.

Журналисты ссылаются на известного китайского инсайдера Panda is Bald, который раскрыл подробные характеристики Xiaomi 12. По информации автора, флагман получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и поддержкой частоты до 120 герц. Вес устройства составит 180 граммов.

Флагманский телефон получит топовый чип Snapdragon 8 Gen 1, от восьми гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 гигабайт встроенной памяти формата UFS 3.1. На задней панели устройства будет расположена тройная камера с объективами разрешением 50 и 13 мегапикселей. Разрешение третьего сенсора не раскрывается: известно лишь, что он получит трехкратный оптический зум.

Смартфон оснастят аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 30 ватт. Аппарат будет иметь модули Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и 5G.

Xiaomi 12 в базовой версии будет оценен в 3699 юаней, или около 40 тысяч рублей. Модель с восемью гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти появится на рынке по цене 3999 юаней, или около 44 тысяч рублей. Топовая версия, которая будет отличаться наличием 12 гигабайт оперативной памяти, оценена в 4399 юаней, или около 48 тысяч рублей.

Анонс Xiaomi 12 запланирован на 28 декабря. Ранее глава китайской компании Лэй Цзюнь сообщил, что будущий смартфон побил 15 рекордов лаборатории DisplayMate, которая занимается изучением экранов девайсов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411413
Теги:
Китай, сотовая связь, смартфоны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  