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Через границу в Баткенской области пытались провезти кимоно, медь, фрукты

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли несколько попыток незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, 23 декабря в селе Интернационал Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал легковую автомашину под управлением гражданина Кыргызской Республики Т.М., 1994 года рождения.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил медь. У водителя отсутствовали соответствующие документы на груз. По предварительным данным, водитель пытался провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан.

Позже в этом же селе пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину Honda CR-V, в которой находились граждане Кыргызстана И.А., 1990 года рождения, и Б.С., 1990 года рождения.

Кыргызстанцы пытались нелегально ввезти в Кыргызстан из Таджикистана 6 мешков спортивной формы – кимоно. У них также отсутствовали документы на груз.

Утром в этом же селе пограничный наряд задержал автомашину Toyota-Harrier под управлением гражданина Кыргызской Республики К.Н., 1985 года рождения, который пытался нелегально ввезти из Таджикистана в Кыргызстан фрукты – 18 ящиков мандаринов и 24 ящика винограда.

"Во всех случаях после оформления соответствующих протоколов водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/411414
Теги:
Баткенская область, граница, Лейлекский район
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