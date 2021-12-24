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Российского блогера Лебедева вызвали на допрос из-за поста о мощах святых

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- Асия Канаева
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Российского блогера Артемия Лебедева вызвали на допрос из-за его поста о мощах святых. Об этом пишет dw.com.

Ранее Артемий Лебедев разместил пост в своем Telegram-канале. В нем он подверг критике практику поклонения останкам святых.

Блогер высказался так: "Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру? Почему выстраиваются очереди приложиться к какой-нибудь коробке с перхотью Сергия Радонежского?". В свою очередь заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал слова Лебедева про Сергия Радонежского "преступными и нравственно неприемлемыми".

Следственный комитет России начал проверку этого факта. По сведениям ведомства, в посте Лебедева опубликованы "нецензурные высказывания о святых мощах", а также может содержаться нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

Сам блогер выложил фотокопию вызова на допрос. И в ответ назвал документ "богохульным", а также призвал СКР объяснить, в каком именно законе описаны "святые мощи" и "как определяется святость".


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URL: https://www.vb.kg/411415
Теги:
Россия
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