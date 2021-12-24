Садыр Жапаров поздравил участников президентской елки (текст поздравления)

"Образованная и активная молодежь - величайший потенциал и надежда нашей страны", - сказал президент Садыр Жапаров сегодня, 24 декабря, во время ежегодного традиционного новогоднего представления для детей.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Дорогие дети, приехавшие на сегодняшнюю новогоднюю елку со всех уголков нашей страны, наше будущее!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом.

Желаю всем крепкого здоровья и успехов в учебе в новом 2022 году. Пусть в Новом году сбудутся все Ваши мечты и желания!

Я очень горжусь тем, что в сегодняшней новогодней елке принимают участие победители международных и республиканских олимпиад, различных конкурсов. Эти победы должны стать первым шагом в ваших жизненных успехах!

Из года в год государство стремится создать все условия для того, чтобы будущие поколения Кыргызстана получили глубокие знания и достойное воспитание. В результате все больше и больше молодых людей хотят получить образование и надеются на будущее. Образованная и активная молодежь - величайший потенциал и надежда нашей страны.

Если вы учитесь в школе на отлично, уважаете своих родителей, любите свою страну и всегда стремитесь достичь своих целей, это будет вашим вкладом в развитие Кыргызстана. Я желаю вам выполнить мечтания ваших родных и близких, которые хотят своим детям светлого будущего, где вы будете приносить пользу народу и вести страну вперед к процветанию.

Ведь ваши родители желают, чтобы их сыновья и дочери стали как Жусуп Абдрахманов, Исхак Раззаков, Ишеналы Арабаев, Чынгыз Айтматов, Суйменкул Чокморов, Таттыбубу Турсунбаева, Бубусара Бейшеналиева, Илон Маск и Марк Цукерберг.

Я хочу, чтобы вы всегда были добры и сострадательны друг к другу. Только человек, который готов помочь, очень внимателен к другим, уважает старших и младших, может многого добиться.

Уважайте свою семью, школу, где получаете образование и воспитание, и Родину. Если вам удастся выработать такой характер, вы станете человеком, который, как и наш предок Манас, любит свою Родину, защищает свой народ и прекрасную кыргызскую землю, как зеницу ока.

Дороги дети!

Ни какая сладость в мире не заменит сочные Баткенские абрикосы, горный Нарынский мед, черный изюм из Оша, Таласский курут, красные Иссык-Кульские яблоки, грецкие орехи из Джалал-Абада и благодать Чуйской долины.

Новогодние подарки для вас сделаны из фруктов и овощей собственного производства Кыргызстана, а также из фруктов, полезных для вашего здоровья.

Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом. Дай бог нашей стране и народу благополучия в Новом году!

Передайте большой привет вашим родителям, родным и близким, преподавателям и одноклассникам. Пусть Новый год будет успешным годом!"