Visa намерена запустить криптовалютные карты

Глава Visa по криптовалюте сообщил, что платежный гигант заключил партнерские отношения с примерно 60 ведущими криптоплатформами, "чтобы запустить карточные программы, которые позволяют потребителям легко конвертировать и тратить цифровую валюту в 80 миллионах торговых точек по всему миру".

Кай Шеффилд, глава Visa по криптовалюте, рассказал об развитии платежного гиганта в области цифровых активов в интервью NDTV, опубликованном в понедельник.

"В Visa масштабы и объем нашей работы в сфере криптографии резко выросли. Количество людей в Visa, которые работают над криптовалютой в той или иной степени, сейчас исчисляется сотнями - по сравнению с горсткой сотрудников. И мы более чем вдвое увеличили количество наших партнерских отношений с криптоплатформами за последние 18 месяцев - до 60 на сегодня, уточнил Шеффилд.

Он рассказал, что партнерские отношения заключены более чем с 60 ведущими криптоплатформами, такими как FTX, Blockfi, Crypto.com, Coinbase и Binance, чтобы запустить карточные программы, которые позволяют потребителям легко конвертировать и тратить цифровую валюту в 80 миллионах торговых точек по всему миру. .

"Карты с привязкой к криптовалюте позволяют потребителям легко конвертировать и тратить цифровые валюты, не требуя, чтобы кафе, химчистки или продуктовые магазины напрямую принимали криптовалюту на кассе. Все преобразования криптовалюты в фиат происходят мгновенно, за кулисами. В магазине и в Интернете это так же просто, как стандартная транзакция Visa", - заключил он.