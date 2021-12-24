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Наталья Никитенко дала оценку работе уходящего парламента

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- Айжан Мамбеталиева
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Депутат 6-го созыва от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко в интервью новостному агентству Sputnik дала оценку работе уходящего парламента.

"Я думаю, что использовать свои функции контроля, использовать свое сильное политическое слово у этого созыва были возможности. Но далеко не всегда, к сожалению, созыв пользовался ими. Конечно, это не может не вызывать сожаления и опасения за будущее нашей страны", - сказала Наталья Никитенко.

Кроме того, парламентарий поделилась тем, чем будет заниматься в будущем.

"Есть разные предложения, над которыми я думаю, разные планы. Сейчас я их обдумываю. Но я всегда останусь патриотом и активным гражданином с неравнодушной позицией по отношению к нашей стране", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/411425
Теги:
Ата Мекен, Наталья Никитенко, Жогорку Кенеш, Депутат
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