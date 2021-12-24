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В декабре цены на уголь в КР снизились на 8 процентов

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- Александра Василькова
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Розничные цены на уголь по состоянию на 24 декабря 2021 года по сравнению с ноябрем текущего года в среднем по республике составили 5 тысяч 211,8 сома за тонну и снизились на 8,2 процента. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

В ведомстве поясняют, что падение цен обусловлено их снижением в городах Исфана (на 2 тысячи 270,8 сома за тонну), Баткен (на 2 тысячи 120,1 сома за тонну), Ноокат (на 1 тысячу 654,1 сома за тонну) и Талас (на 1 тысячу 620,3 сома за тонну).

При этом минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (3 тысячи сомов за тонну), городах Балыкчы (4 тысячи сомов за тонну), Нарын (4 тысячи 450 сомов за тонну). В то же время наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат (7 тысяч 764 сома за тонну), Баткен (7 тысяч 599 сомов за тонну), Кербен (7 тысяч 251 сом за тонну) и Кара-Суу (7 тысяч сомов за тонну).

Отмечено, что в целях регулирования цен на уголь местного производства постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 11 октября 2021 года № 209 введено временное государственное регулирование цен на уголь. Торговые точки продажи угля по сниженным ценам зафиксированы в городах Джалал-Абад (4 тысячи сомов за тонну) и Ноокат (5 тысяч сомов за тонну).

Учитывая временный характер принятых мер Нацстаткомом, в ходе расчетов средних цен на уголь вышеперечисленные цены в итоги не включаются.

Анализ средних потребительских цен на уголь (импортного и местного производства) проведен на основе данных еженедельного мониторинга розничных цен в 18 населенных пунктах республики.


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URL: https://www.vb.kg/411427
Теги:
Нацстатком, уголь, Кыргызстан, экономика, цены на уголь
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