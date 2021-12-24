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Жители села Сары-Таш Алайского района получили доступ к питьевой воде

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Сары-Таш Алайского района Ошской области завершилось строительство каптажного водозабора и двух резервуаров, а также водопроводных сетей протяжённостью более 14 км. Об этом сообщает АРИС.

По данным агентства, система водоснабжения построена в рамках проекта "Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии", реализуемый АРИС при поддержке кабинета министров КР. Проект финансируется Всемирным банком.

"Теперь 2 тысячи 281 житель села, а также местная школа, детский сад и поликлиника получили доступ к чистой питьевой воде.Сары -Таш - это отдалённое, высокогорное село, которое находится на высоте более 3 тысячи метров над уровнем моря", - говорится в сообщении АРИС.

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URL: https://www.vb.kg/411437
Теги:
Алайский район, вода, строительство, АРИС
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