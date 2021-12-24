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Штормовое предупреждение на 26 - 27 декабря: на дорогах снежные заносы

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане МЧС распространило штормовое предупреждение. Пресс-центр МЧС сообщает, что 26 декабря днем и 27 декабря ожидается неустойчивая погода.

26 декабря днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в отдельных районах Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные.

27 декабря ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей снег, в отдельных районах осадки интенсивные. 27 декабря днем на большей части территории Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Таласской, Баткенской, Нарынской областей снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях 26 декабря днем без осадков, 27 декабря ночью осадки ожидаются в отдельных районах.

Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат и гололедица. Местами усиление западного ветра до 15-20 м/с.

27-29 декабря ожидается понижение температуры воздуха.

27-28 декабря в Чуйской долине ночью до -4-9°, днем до 0-5°, в Таласской долине ночью до -5-10°, днем до 0-5°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью до -1-6° мороза, днем до -2° мороза+3° тепла, в предгорных районах до -4-9° мороза, днем до -1-6° мороза.

28 декабря ночью и 29 декабря в Иссык-Кульской котловине ночью до -6-11°, днем до 0-5°, в зоне земледелия Нарынской области ночью до -20…-25°, днем до -5-10°, в горных районах ночью до -10-15°, днем до -6-11° мороза, в высокогорных районах до -26-31°, днем до -10-15° мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.


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URL: https://www.vb.kg/411438
Теги:
погода, штормовое предупреждение, прогноз погоды
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