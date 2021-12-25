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РКФ профинансирует модернизацию баткенского завода

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- Назгуль Абдыразакова
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На очередном заседании правления Российско-Кыргызского Фонда развития принято решение профинансировать модернизацию и расширение кирпичного завода в Баткенской области. Об этом написал на своей официальной странице председатель правления российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков.

"Это позволит увеличить общую производительность на 8 миллионов штук кирпичей в год и создать в регионе новые рабочие места. Также РКФР поддержал национального оператора связи ОАО "Кыргызтелеком" в работе по модернизации цифровой магистральной сети. Это поможет обеспечить ее устойчивость и улучшить качество предоставляемых услуг в регионах. КР станет еще на шаг ближе к достижению задач руководства страны по цифровизации"-говорится в сообщении А.Новикова.


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URL: https://www.vb.kg/411441
Теги:
Баткенская область, Артем Новиков, кыргызско-российское сотрудничество
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