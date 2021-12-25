РКФ профинансирует модернизацию баткенского завода

На очередном заседании правления Российско-Кыргызского Фонда развития принято решение профинансировать модернизацию и расширение кирпичного завода в Баткенской области. Об этом написал на своей официальной странице председатель правления российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков.

"Это позволит увеличить общую производительность на 8 миллионов штук кирпичей в год и создать в регионе новые рабочие места. Также РКФР поддержал национального оператора связи ОАО "Кыргызтелеком" в работе по модернизации цифровой магистральной сети. Это поможет обеспечить ее устойчивость и улучшить качество предоставляемых услуг в регионах. КР станет еще на шаг ближе к достижению задач руководства страны по цифровизации"-говорится в сообщении А.Новикова.