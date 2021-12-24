Президент КР поздравил по телефону президента Азербайджана с днем рождения

Сегодня, 24 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным главы государств обсудили актуальные аспекты кыргызско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Он высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Ильхама Алиева в этом деле.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность азербайджанской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки.