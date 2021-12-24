Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

Президент КР поздравил по телефону президента Азербайджана с днем рождения

129  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 24 декабря, состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным главы государств обсудили актуальные аспекты кыргызско-азербайджанского двустороннего сотрудничества, состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях.

Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Он высоко оценил совместное взаимодействие стран, основанное на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения, подчеркнув большой личный вклад Ильхама Алиева в этом деле.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность азербайджанской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411443
Теги:
Азербайджан, президент, Кыргызстан, поздравление
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  