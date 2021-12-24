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Мошенник "продавал" земельные участки в Сокулукском районе

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулукском районе мошенник "продавал" земельные участки. Как сообщает ГУВД Чуйской области, 17 декабря 2021 года в органы внутренних дел Сокулукского района с заявлением обратился К.Н., 1987 года рождения, о принятии мер в отношении малознакомого мужчины, который войдя в доверие, предлагал купить земельный участок на общую сумму 10 тысяч долларов в селе Новая Сокулукского района. При этом вместо денег взял три автомашины марки "Мерседес Бенц С и Мерседес Бенц 210, а также "Фольсваген Венто", и по сегодняшний день не возвращает ни земельный участок, ни указанные автомашины.

Сообщается, что данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 209 (Мошенничество) УК КР. В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского района гражданин К.Р., 1986 года рождения.

"В настоящее время устанавливается причастность задержанного еще к другим аналогичным преступлениям на территории Сокулукского района. Досудебное производство продолжается" - говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/411444
Теги:
земельный участок, мошенничество
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