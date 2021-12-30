И царица наук меняется

Новый учебник по математике для 5 класса, по которому начали заниматься учащиеся средних школ, вызвал у их родителей множество вопросов, если не сказать претензий.

Вот такое письмо пришло в редакцию "Вечерки" от одной из родительниц Айнуры Садыровой.

"С сентября прошлого года пятиклассники одной из бишкекских средних школ, где учится мой сын, начали заниматься по новому учебнику математики. И с тех пор у многих детей начались проблемы по этому предмету: они элементарно не понимают, как решать примеры и задачи", - говорится в сообщении.

По словам родительницы, сын ходит на дополнительные занятия к частному педагогу, которая сказала, что задания в книге не соответствуют уровню знаний учащихся пятых классов. Учебник построен на логических заданиях, которые требуют дополнительной подготовки.

"Кроме того, в новом учебнике много грамматических ошибок и опечаток. Учитель математики, как мы вместе с другими родителями убедились, сам не может доступно объяснить тему. Зачем надо было менять прежний учебник на новый?" - задается вопросом автор письма.

В Министерстве образования и науки, куда мы обратились за ответом на этот вопрос, сказали, что учебник прошел апробацию в Кыргызской академии образования. Вице–президент академии Уланбек Мамбетакунов пояснил, что апробацию учебника проводили учителя 56 школ республики, сами решали каждую задачу, чтобы понять, смогут ли ученики освоить задания и решить их.

"Перед каждым учебным годом один из авторов Сыргак Кыдыралиев проводит онлайн–встречи с учителями, объясняет концепцию учебника. Специалисты академии образования тоже проводят такие встречи с учителями, отвечают на все вопросы педагогов. В учебнике, по которому ранее преподавали математику в школах, был, безусловно, проще. В новом акцент сделан на самостоятельный поиск информации. Учитель вместе с учениками должны использовать интернет–источники, дополнительные материалы. Считаю, что он соответствует новым стандартам обучения математике", - говорит Уланбек Эсенбекович.

Сыргак Кыдыралиев отметил, что, возможно, дело в том, что старые учебники, к которым привыкли некоторые родители и учителя старшего поколения, рассчитаны на развитие техники вычисления. Но ведь сейчас каждый ученик может воспользоваться калькулятором в мобильном телефоне, и потому нет смысла долго и упорно учить детей умножать и делить трех– и четырехзначные числа.

"Математика - замечательный инструмент на развитие мышления и логики, и эта книга на это и направлена. Жизнь требует изменений в преподавании этого предмета, подход к царице наук меняется", - прокомментировал Сыргак Капарович.

Он уверяет, что авторы учебника постоянно контактируют с учителями. И ни у кого не было претензий к учебнику за три года, в течение которых ведется преподавание по нему.