Погода
$ 84.75 - 84.92
€ 95.52 - 96.72

И царица наук меняется

335  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый учебник по математике для 5 класса, по которому начали заниматься учащиеся средних школ, вызвал у их родителей множество вопросов, если не сказать претензий.

Вот такое письмо пришло в редакцию "Вечерки" от одной из родительниц Айнуры Садыровой.

"С сентября прошлого года пятиклассники одной из бишкекских средних школ, где учится мой сын, начали заниматься по новому учебнику математики. И с тех пор у многих детей начались проблемы по этому предмету: они элементарно не понимают, как решать примеры и задачи", - говорится в сообщении.

По словам родительницы, сын ходит на дополнительные занятия к частному педагогу, которая сказала, что задания в книге не соответствуют уровню знаний учащихся пятых классов. Учебник построен на логических заданиях, которые требуют дополнительной подготовки.

"Кроме того, в новом учебнике много грамматических ошибок и опечаток. Учитель математики, как мы вместе с другими родителями убедились, сам не может доступно объяснить тему. Зачем надо было менять прежний учебник на новый?" - задается вопросом автор письма.

В Министерстве образования и науки, куда мы обратились за ответом на этот вопрос, сказали, что учебник прошел апробацию в Кыргызской академии образования. Вице–президент академии Уланбек Мамбетакунов пояснил, что апробацию учебника проводили учителя 56 школ республики, сами решали каждую задачу, чтобы понять, смогут ли ученики освоить задания и решить их.

"Перед каждым учебным годом один из авторов Сыргак Кыдыралиев проводит онлайн–встречи с учителями, объясняет концепцию учебника. Специалисты академии образования тоже проводят такие встречи с учителями, отвечают на все вопросы педагогов. В учебнике, по которому ранее преподавали математику в школах, был, безусловно, проще. В новом акцент сделан на самостоятельный поиск информации. Учитель вместе с учениками должны использовать интернет–источники, дополнительные материалы. Считаю, что он соответствует новым стандартам обучения математике", - говорит Уланбек Эсенбекович.

Сыргак Кыдыралиев отметил, что, возможно, дело в том, что старые учебники, к которым привыкли некоторые родители и учителя старшего поколения, рассчитаны на развитие техники вычисления. Но ведь сейчас каждый ученик может воспользоваться калькулятором в мобильном телефоне, и потому нет смысла долго и упорно учить детей умножать и делить трех– и четырехзначные числа.

"Математика - замечательный инструмент на развитие мышления и логики, и эта книга на это и направлена. Жизнь требует изменений в преподавании этого предмета, подход к царице наук меняется", - прокомментировал Сыргак Капарович.

Он уверяет, что авторы учебника постоянно контактируют с учителями. И ни у кого не было претензий к учебнику за три года, в течение которых ведется преподавание по нему.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411447
Теги:
дети, школа, учебники, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  