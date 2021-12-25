Кыргызстан участвует в цифровизации транспортной отрасли в СНГ

Тенденции цифрового развития транспортной отрасли стали одной из главных тем, рассмотренных на 41-м заседании Координационного транспортного совещания государств СНГ. Оно прошло в Москве под председательством министра транспорта РФ Виталия Савельева, с участием глав и представителей транспортных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистан, а также представителей бизнес-сообщества, международных и общественных организаций в сфере транспорта.

В ходе заседания отмечалось, что за прошедшие 30 лет данное совещание стало органом межгосударственного регулирования деятельности различных отраслей транспорта. Успешно реализован ряд концепций и программ, направленных на совершенствование организационной структуры видов транспорта, установление согласованной тарифной политики, обеспечение условий транзита грузов, безопасности перевозок пассажиров.

Также отмечалось значение международных транспортных коридоров для экономик стран Содружества, обсуждались первоочередные задачи на этом направлении.

О развитии цифровых транспортных коридоров шла речь и на прошедшем в Москве заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии. Принято решение о создании рабочей группы для реализации цифровой инфраструктуры в рамках экосистемы таких коридоров. Одной из ее основных задач названо определение принципов работы и организация взаимодействия с ведущими экспертами в ходе реализации проекта.

Как отметил помощник председателя Коллегии ЕЭК Максим Галл, "создание подобного цифрового решения даст новый импульс развитию транспортного и транзитного потенциала, обеспечит формирование единого транспортно-логистического рынка на основе применения цифровых инструментов, что позволит вывести торговлю стран ЕАЭС на новый уровень".

В ходе реализации проекта будут созданы базовые технологические компоненты и цифровая инфраструктура, проведена отработка правовых аспектов для последующего формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Предусмотрено принятие целого ряда технологических решений. В их числе – цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и инфраструктурных объектов международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств Союза, сервис по бронированию объектов придорожной инфраструктуры, сервис по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска и другие.