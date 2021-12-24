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ГКНБ: Криминальный авторитет Кадырбек Досонов оставлен под стражей

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- Наталья Крайнова
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Криминальный авторитет Кадырбек Досонов оставлен под стражей. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Как сообщалось ранее, ГКНБ было завершено расследование в отношении криминального авторитета Кадырбекова Досонова, известно также как "Дженго", обвиняемого в совершении тяжких преступлений, связанных с самовольным захватом чужого имущества и легализацией доходов, полученных преступным путем.

Сообщается, что после завершении расследования данное уголовное дело было направлено в Кара-Суйский районный суд Ошской области для рассмотрения по существу, решением которого 23 декабря текущего года мера пресечения в отношении К. Досонова была изменена на домашний арест.

"Вместе с тем, 24 декабря текущего года, в связи с заменой председательствующего судьи, который рассмотрев ранее вынесенное решение в отношении К.Досонова, учитывая тяжесть совершенных преступлений и его положение в преступной среде изменил меру пресечения в отношении последнего в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/411461
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