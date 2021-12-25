Евросоюз перечислил КР 19,4 млн евро на образование и цифровизацию

23 декабря 2021 года Европейский Союз перечислил правительству Кыргызстана 19,4 миллионов евро или почти 1,9 миллиарда сомов бюджетной помощи. Средства поделены на два гранта, направленные на сектор образования и цифровизацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Сообщается, что в секторе образования транш в размере 7,4 млн евро является последним из 32 миллионов евро, выделенных Европейским Союзом для поддержки стратегии развития образования Кыргызстана в 2019-2021 годах. Остальные средства были перечислены в 2019 и 2020 годах.

Была создана информационная система управления образованием, приняты меры по повышению качества образования и системы оценки учащихся, улучшено управление государственными финансами.

Планируется направить средства последнего транша на дальнейшее повышение качества образования, закупку учебников и обеспечение доступа к интернету во всех школах.

Что касается сферы цифровизации, грант в размере 12 миллионов евро является компонентом программы ЕС по бюджетной поддержке Дорожной карты цифровой трансформации Кыргызстана в 2020-2023 годах.

Цель этой программы – оказание содействия работе Инновационного центра цифровых навыков при Парке высоких технологий, активация системы Цифровой Аймак во всех регионах страны для предоставления электронных услуг населению, повышение кибербезопасности страны, обеспечение защиты персональных данных через недавно созданное Государственное агентство по защите персональных данных.

Средства этого транша будут направлены на разработку программного обеспечения и обслуживание баз данных в отраслевых министерствах, а также на развитие цифровой экономики по всей стране.

"Цифровая трансформация и доступная для всех система образования являются ключевыми приоритетами сотрудничества между правительством Кыргызстана и Европейским Союзом. Содействие этим секторам отражает приверженность ЕС поддерживать развития республики", – отметил посол Европейского Союза Эдуард Ауэр.

Европейский Союз продолжит поддерживать эти направления в рамках новой четырехлетней программы поддержи КР, сфокусированной на трех направлениях: управление и цифровизация, человеческое развитие, зеленая экономика.