В 9.00 начнется трансляция заседания кабмина с участием Садыра Жапарова

В Бишкеке сегодня, 25 декабря, состоится заседание кабинета министров под председательством президента Садыра Жапарова. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, на республиканских и областных телеканалах и на страницах в социальных сетях. Начало трансляции в 9:00 часов.

На заседании будет заслушан отчет кабинета министров о проделанной работе в 2021 году, а также рассмотрен план мероприятий кабмина по реализации Национальной программы развития до 2026 года.

В мероприятии примут участие члены кабмина, руководители структурных подразделений администрации президента, мэры городов Бишкек и Ош, полномочные представители президента в областях, руководители государственных органов.

Кроме того, в заседании примут участие председатель верховного суда Нургуль Бакирова, генеральный прокурор Курманкул Зулушев, председатель НБКР Кубанычбек Боконтаев, председатель счетной палаты Алмазбек Акматов, председатель национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов и др.