Депутаты горкенеша навестили ветеранов ВОВ с подарками

В Бишкеке, 23 декабря, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Токтосун Султанов навестил ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

Чиновники навестили: Асека Урманбетова, Асад Гасанова, Шаралы Дюшембиева, Абдулхалик Гайсин, Михаила Сдельникова и других ветеранов.

В этом году ветерану Асаду Гасанову исполнилось 100 лет (27.09.2021 г/р), самые молодые ветераны ВОВ, 1927 года рождения Абдулхалик Гайсин, Валентина Касатых, Шаралы Дюшембаев и Александра Мак.