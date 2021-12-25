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Депутаты горкенеша навестили ветеранов ВОВ с подарками

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке, 23 декабря, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Токтосун Султанов навестил ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

Чиновники навестили: Асека Урманбетова, Асад Гасанова, Шаралы Дюшембиева, Абдулхалик Гайсин, Михаила Сдельникова и других ветеранов.

В этом году ветерану Асаду Гасанову исполнилось 100 лет (27.09.2021 г/р), самые молодые ветераны ВОВ, 1927 года рождения Абдулхалик Гайсин, Валентина Касатых, Шаралы Дюшембаев и Александра Мак.


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URL: https://www.vb.kg/411466
Теги:
Бишкекский горкенеш, ветераны, ВОВ
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