Правнук Юсупа Абдрахманова раскрыл Верховному суду правду о великом прадеде

Как сообщил vb.kg бишкеский историк Астемир Абдрахманов, в большом зале Верховного суда на Старой площади (бывший Зал заседаний Верховного Совета Киргизской ССР) состоялось мероприятие в честь 120-летнего юбилея первого главы правительства советского Кыргызстана Юсупа Абдрахманова.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, все другие судьи Верховного суда, сотрудники аппарата Верховного суда, Высшей школы правосудия и Судебного департамента.

Старший из правнуков выдающегося госдеятеля Астемир Абдрахманов в своем выступлении поделился интересными фактами о Юсупе Абдрахманове, которые ранее нигде не были озвучены. В том числе рассказал о большой работе Юсупа Абдрахманова по прокладке ветки Турксиба от Фрунзе до Канта и подготовке дальнейшего строительства до станции Рыбачье на Иссык-Куле.

Председатель Верховного суда Нургуль Бакирова сказала, что каждый гражданин Кыргызстана должен знать о великом вкладе Юсупа Абдрахманова в установление независимости страны:

"Мы всегда должны чтить и восхвалять тех, кто внес свой вклад в установление независимости нашего государства. Мы намерены проводить такие встречи на регулярной основе, чтобы предоставлять нашим работникам как можно больше информации о людях, которые пожертвовали жизнью за независимость своей Родины и свободу народа, чтобы сформировать кыргызскую нацию и построить государство", - сказала Нургуль Бакирова.