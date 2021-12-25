В Кыргызстане задержан и.о. начальника филиала ГУ "Кадастр" Кара-Кульжинского района "А.М.Ж." Об этом тсообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ в ходе длительной разработки и проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст.336 ч.1 УК КР (коррупция) задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР и.о. начальника филиала ГУ "Кадастр" Кара-Кульжинского района "А.М.Ж."

В настоящее время продолжается следствие.