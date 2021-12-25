Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.40 - 96.82

Задержан и.о. начальника филиала ГУ "Кадастр" Кара-Кульжинского района

99  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане задержан и.о. начальника филиала ГУ "Кадастр" Кара-Кульжинского района "А.М.Ж." Об этом тсообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что ГКНБ в ходе длительной разработки и проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства, по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст.336 ч.1 УК КР (коррупция) задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР и.о. начальника филиала ГУ "Кадастр" Кара-Кульжинского района "А.М.Ж."

В настоящее время продолжается следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411475
Теги:
ГКНБ, задержание, Кара-Кульджинский район, коррупция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  