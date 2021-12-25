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В Бишкеке выдан 221 техпаспорт на жилые дома

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке по последним данным ГУ "Кадастр", на 24 декабря выдан 221 технический паспорт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего принято 1047 заявлений, в 8 случаях отказано, изготовлено 366 технических паспортов.

Также сообщается, что мобильные группы по выдаче техпаспортов начали работу с 7 декабря.

Выездные группы проводят обследование, а затем изготавливают технический паспорт на земельные участки с самовольным домостроением.

В мэрии отмечают, что изготовление технического паспорта не дает право на узаконение, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ – это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения земельных участков.


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URL: https://www.vb.kg/411476
Теги:
недвижимость, Бишкек, жилье
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