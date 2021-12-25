Акылбек Жапаров выступил с отчетом на итоговом заседании кабмина

В Кыргызстане сегодня, 25 декабря, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров выступил с отчетом на итоговом заседании. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В самые сжатые сроки нам удалось достичь определенных результатов, ведь по итогам 2020 года ВВП республики составлял минус 8,6%. Рост ВВП удалось остановить лишь в марте 2021 года. На сегодняшний день, за 11 месяцев 2021 года, рост реального ВВП составил 2,4%", - сказал он.

Акылбек Жапаров добавил, что в целях обеспечения продовольственной безопасности, Государственному фонду материальных резервов была выделена дополнительная поддержка в размере 1,9 миллиардов сомов.

"Ирригационный период 2021 года преподал нам урок, который мы хорошо усвоили. 100 миллионов сомов было выделено на ремонт ирригационных систем. Отныне подготовка к летнему периоду будет начинаться зимой. Такая же ситуация обстоит с осенне-зимним периодом. К осени вся подготовка к следующему отопительному сезону будет завершена. Ситуация, которая сложилась в нынешнем году по обеспечению углем, впредь не будет допущена", - отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабинета министров подчеркнул, что несмотря на то что КР является аграрной страной, развитие агропромышленного сектора находится на низком уровне.

"Для решения данной проблемы была утверждена концепция кластерного механизма, в соответствии с которой проведена работа по разделению предприятий по виду деятельности на 9 основных кластеров, в том числе по предприятиям, обеспечивающим продовольственную безопасность страны", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что президентом республики было одобрено предложение о том, чтобы совет директоров государственного банка "Айыл банк" возглавит министр сельского хозяйства.

"Таким образом у министра появятся реальные механизмы для развития сельскохозяйственной отрасли, в том числе по предоставлению агропромышленной техники в лизинг, льготных кредитов для сельхозпроизводителей, обеспечению продовольственной безопасности, планированию посевных земель в разрезе регионов", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабинета Министров подробно остановился на развитии горнодобывающего сектора, отметив, что в 2021 году было запланировано 8,9 миллиардов сомов поступлений от Centerra Gold, однако, после введения системы внешнего управления размер поступлений в государственный бюджет составил 13,5 миллиарда сомов, что на 4, 6 миллиардов сомов больше.

Внешний долг энергетической отрасли за 28 лет составил 2,2 миллиардов долларов, при этом в настоящее время более 70% технического оборудования находится в изношенном состоянии. На прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. из республиканского бюджета было выделено 3,3 миллиардов сомов, однако недостаточное обеспечение углем населения обнажило все проблемы отрасли.

"Была проведена оптимизация распределительных энергетических компаний на сумму 1,7 миллиардов сомов, которая будет направлена на покрытие внешнего долга", - пояснил Акылбек Жапаров.

Председатель кабмина сказал, что впервые в истории республики принято решение о создании Стабилизационного фонда с уставным капиталом в 17 миллиардов сомов.

"Государство в полной мере выполняет свои социальные обязательства. Увеличены размеры пенсий, заработной платы для сотрудников культурной сферы, органов внутренних дел и норма продовольственных пайков военнослужащих, планируется повышение заработной платы учителей", - отметил он.

В сфере налогообложения глава кабмина подчеркнул, что посредством выхода из теневой экономики будут увеличены налоговые поступления в государственный бюджет.

"Кабинет Министров не увеличивает размер налогов и не вводит дополнительные налоги. Единственное требование государства – платить налоги в бюджет, не скрывая их истинный размер. К примеру, количество налоговых отчислений, поступающих от алкогольной сферы, уменьшается с каждым годом. При этом спрос, а также количество выпускаемой алкогольной продукции, увеличивается. Следовательно, разница налоговых поступлений идет не в казну, а скрывается. Мы выступаем против такого. Все налоговые поступления должны идти в государственный бюджет, сокрытие налогов будет восприниматься как государственная измена", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина также коснулся темы цифровизации государственных услуг и документооборота.

"На прошлой неделе в эмирате Дубай мы стали свидетелями введения полного электронного документооборота. Власти Объединенных Арабских Эмиратов не используют больше документы, распечатанные на бумаге, все документы уже на электронных носителях. Нам надо стремиться к этому", - сказал Акылбек Жапаров.

Он сообщил, что администрация президента КР с нового года полностью переходит на электронный документооборот, отметив, что после изменения принципа работы объединённых аппаратов президента и правительства удалось ускорить принятие нормативно-правовых актов.